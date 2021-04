देश में Corona का सबसे बड़ा विस्फोट, 24 घंटे में मौत से लेकर नए मामलों तक पीछे छूट गए अब तक के सभी आंकड़े

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus In India ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट सामने आया है। देश में पहली बार 24 घंटे के अंदर कोरोना के नए केस ( Corona New Cases ) 1.84 लाख के पार हो गए हैं।

इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। देश में बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई है।

India reports 1,84,372 new #COVID19 cases, 82,339 discharges and 1,027 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,38,73,825

Total recoveries: 1,23,36,036

Active cases: 13,65,704

Death toll: 1,72,085



Total vaccination: 11,11,79,578 pic.twitter.com/8fiNUNDp6W