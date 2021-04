वैक्सीन, रेमडेसिविर के बाद अब इस कमी ने बढ़ाई चिंता, मुंबई के एक अस्पताल में 7 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India )लगातार पैर पसार रहा है। सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में बढ़ रहा है। वहीं इस बीच आर्थिक राजधानी मुंबई से भी डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। मुंबई के नालासोपारा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन ( Oxygen ) की कमी के कारण 7 कोरोना मरीजों की कथित तौर पर मौत हो गई।

इस मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते ही लोगों की मौत हुई है। जबकि असप्ताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

यह भी पढ़ेँः रेमडेसिविर की किल्लत, इंजेक्शन के लिए सूरत में BJP ऑफिस के बाहर लगी लंबी कतार

Maharashtra: Anger sparked in people after 7 COVID patients died allegedly due to lack of oxygen at a hospital in Nalasopara "It's only hospital accepting critical patients in the area. Those patients died either due to their age or co-morbidities," said a doctor from hospital pic.twitter.com/d98ToNFQJV

देशभर में कोरोना संकट के बीच एक तरफ दवाइयों की कमी ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। पहले वैक्सीन की कमी, फिर रेमडेसिविर की कमी और अब कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी की बातें भी सामने आ रही हैं।

खास बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मुंबई के ही एक अस्पताल में सात लोगों को मौत की बात भी सामने आई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने मौत की वजह ऑक्सीजन को नहीं बल्कि अन्य कारणों को बताया है।

अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा, 'इस अस्पताल में सिर्फ गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को एडमिट किया जाता है, जिन मरीजों की मौत हुई है, वह उम्र या किसी और बीमारी से पीड़ित थे।' यानी ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे को अस्पताल प्रबंधन ने खारिज कर दिया है।

वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि परिजन अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कांबले के मुताबिक 'ऑक्सीजन की सप्लाई सुबह 3 बजे की गई थी। मृतकों के परिजनों की अस्पताल प्रशासन से बिल को लेकर बहस हुई थी।

आपको बता दें कि नालासोपारा के जिस अस्पताल में यह घटना घटी है। यह इलाके का एकमात्र अस्पताल है, जहां पर गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है।

यह भी पढ़ेँः सीएम केजरीवाल की केंद्र से अपील, रद्द की जाए CBSE एग्जाम, दिल्लीवासियों से भी किया ये अनुरोध

I wish to draw @PMOIndia 's attention to a very grave matter. There is an acute shortage of oxygen in the Vasai taluka. Notably, the supply can run for only three hours. There are more than 7,000 active cases in the area and more than 3,000 people require oxygen supply daily