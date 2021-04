देश में कोरोना के रिकॉर्डतोड़ 1.69 लाख मामले आए सामने, यह रहीं 10 जरूरी बातें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के नए दौर से जूझते भारत ने सोमवार को COVID-19 के 1,68,912 नए मामले दर्ज किए हैं। यह भारत में अब तक एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा केसेज हैं। इसके साथ ही लगातार सातवें दिन देश में एक लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। भारत में दैनिक नए मामलों का यह लगातार छठा दिन रहा, जिसमें रिकॉर्डतोड़ नए केस सामने आए। आइए जानते हैं देश में कोरोना से जुड़ी टॉप जरूरी 10 बातें।

1. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, भारत में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या अब 1,35,27,717 तक पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 904 लोगों की मौत हो गई। जबकि एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 12,01,009 पहुंच गई है।

2. पिछले 24 घंटों में 59,856 लोग इस बीमारी से उबर चुके (रिकवर) हैं। जबकि बीते साल से लेकर अब तक कुल 1,66,177 लोगों ने इस महामारी के चलते दम तोड़ दिया है।

3. देश में महाराष्ट्र अभी भी सबसे अधिक दैनिक मामलों की रिपोर्ट कर रहा है। राज्य ने पिछले 24 घंटों में 51,751 नए कोविड-19 मामलों और 258 मौतों की सूचना दी। महाराष्ट्र में अब तक कुल मामले 34,58,996 पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में सक्रिय मामले 5,64,746 हो गए हैं।

4. महाराष्ट्र में नए COVID-19 मामलों में से मुंबई में 6,905 मामले सामने आए। मुंबई में COVID-19 मामलों की कुल संख्या अब 5,27,119 पहुंच चुकी है। पुणे जिले में 9,621 नए COVID-19 मामले दर्ज किए गए, जो शहर में मामलों की कुल संख्या को 6,58,014 तक ले गए हैं।

5. दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 11,491 नए COVID-19 मामले सामने आए, जो राजधानी में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। शहर ने पिछले 24 घंटों में COVID-19 की 72 मौतों की सूचना दी। राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामलों की संख्या 7,36,688 हो गई है और शहर में बीमारी के कारण 11,355 लोग मारे गए हैं। दिल्ली में COVID-19 के 38,095 एक्टिव केसेज हैं।

