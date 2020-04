Coronavirus:लॉकडाउन में घर पर सूई-धागा लेकर खुद मास्क बना रहीं स्मृति ईरानी, दिया यह संदेश

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ( Union Minister Smriti Irani ) लॉकडाउन ( Lockdown ) के दौरान घर पर सूई-धागा लेकर खुद मास्क बना रही हैं। उन्होंने घर पर मास्क तैयार करने के दौरान की अपनी एक तस्वीर भी गुरुवार को जारी की।

स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, घर बैठे सुई धागे से भी बन सकता है रीयूजेबल मास्क ( Reusable mask ) । ईरानी ने घर पर मास्क बनाने और इसके उपयोग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) की गाइडलाइंस भी ट्विटर पर शेयर की है।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोशल डिस्टैंसिंग ( Social distancing) और व्यक्तिगत साफ-सफाई के दम पर कोरोना से लड़ा जा सकता है।

फेस कवर का इस्तेमाल कर चेहरे और मुंह को साफ-स्वच्छ रखा जा सकता है।

कोराना के मरीजों को नहीं होगी सांस लेने में दिक्कत, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई खास डिवाइस

घर बैठे सुई धागे से भी बन सकता है रीयूजेबल मास्क। #MaskIndia



Smt @smritiirani Ji leads by example and shows how to do it.



Read more about this on the link given below:https://t.co/zy8gEEucCC#YouthFightsCorona #YouthAllianceAgainstCoronahttps://t.co/syDvW6ibF7 pic.twitter.com/Z8FQm9iSqa