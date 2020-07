COVID-19: लाशों की अदला-बदली पर AIIMS सख्त, दो Staff के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। सात लाख से ज्यादा लोग इस महामारी ( COVID-19 ) के शिकार हो चुके हैं। वहीं, 21 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( coronavirus in Delhi ) में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं, कोरोना मामले में दिल्ली स्थित AIIMS की लापरवाही सामने के आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, यहां कोरोना मरीजों के शवों की अदला-बदला हो गई थी। जिसे लेकर AIIMS प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए। लिहाजा, इस मामले में शामिल दो स्टाफों के खिलाफ अब कार्रवाई की गई है।

दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई

दरअसल, लाशों की अदला-बदली ( Exchange Of Dead Body ) को लेकर मृतक के परिजन ने थाने में शिकायत कराई गई थी। वहीं, मामला जब AIMMS सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचा तो इसमें त्वरित कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, एम्स के एक चिकित्सक का कहना है कि कर्मचारियों से चूक हुई, क्योंकि शवों ( Dead Body ) को परिजन को सौंपने से पहले पूरी प्रक्रिया नहीं की गई। लिहाजा, शुरुआती जांच के आधार पर मुर्दाघर ( Morgue ) के दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में कह गया है कि एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। जबकि, दूसरे को निलंबित (Action Against Two Morgue Employee ) किया गया है। साथ ही घटना की पूरी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

क्या था मामला

AIIMS में एक मुस्लिम परिवार ( Muslim Family ) और एक हिन्दू परिवार ( Hindu Family ) के महिला की कोरोना से मौत से हो गई थी। लेकिन, कर्मचारियों ने लाशों की अदला-बदली कर दी। मुस्लिम के घर हिन्दू का शव भेज दिया, जबकि हिन्दू के यहां मुस्लिम महिला का शव। हिन्दू परिवार ने तो मुस्लिम महिला का अंतिम संस्कार तक कर दिया। वहीं, जब मुस्लिम महिला अंजुम ( Anjum ) की डेड बॉडी दफनाने के लिए भेजा और जब परिजनों ने चेहरा देखा तो सच्चाई सामने आ गई। अंजुम के परिजन ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत शव को सौंपा गया। इसे लेकर उन लोगों ने AIIMS में दोबारा बात भी की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ( Delhi Police ) ने शिकायत के आधार पर छानबीन शुरू की। जिसके बाद AIIMS ने अपनी गलती स्वीकारी और आगे से सावधानी बरतने की बात कही थी। इस घटना से अंजुम के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का कहना था कि अंजुम के पति की छह महीने पहले की मौत हो गई थी। उसके तीन बच्चे हैं और बच्चों ने आखिरी बार अपनी मां की शक्ल तक नहीं देखी। वहीं, अब इस मामले में AIIMS प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आलम ये है कि इस घटना से AIIMS पर भी सवाल उठने लगे हैं।