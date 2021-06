COVID-19: दिल्ली में शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप को दी जा चुकी MAC थेरेपी

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पिछले कुछ दिनों से थमती नजर आ रही है, लेकिन सरकार अगली वेव से पहले पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वहीं, दवा कंपनियां और वैज्ञानिक भी इस वायरस के खिलाफ कारगर दवा और इलाज खोजने में लगे हैं। ऐसे में मंगलवार को दिल्ली में हल्के से मध्यम कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी शुरू कर दी गई है। यह थेरेपी उस वक्त काफी चर्चा में आई थी जब अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें दी गई थी।

राजधानी दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल ने बताया कि मंगलवार को अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल (MAC) थेरेपी दी गई। अस्पताल के मुताबिक इस थेरेपी के तहत कैसिरिविमैब और इमडेविमैब के कॉम्बिनेशन को दिया जा रहा है। इसकी एक डोज का अधिकतम खुदरा मूल्य 59,750 रुपये है।

हालांकि अस्पताल प्रशासन ने यह भी बताया कि इस थेरेपी को कोरोना के हल्के से लेकर मध्यम लक्षणों वाले उन मरीजों को दिया जा रहा है, जिनमें गंभीर रूप से बीमार होने का जोखिम काफी ज्यादा है। अस्पताल इस थेरेपी से पहले मरीजों की स्वीकृति भी ले रहा है।

Eli Lilly gets Drugs Controller General of India (DCGI) emergency use approval for its monoclonal antibodies bamlanivimab 700 mg and etesevimab 1400 mg, in India for the treatment of COVID patients with moderate symptoms: Luca Visini, Managing Director, India Subcontinent, Lilly pic.twitter.com/arNU4eZhAc