कोरोना वायरस:ओडिशा सरकार स्वास्थ्यकर्मियों को चार महीने की एडवांस सैलरी देगी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर देशभर के डॉक्टर और नर्स लोगों की जान बचाने के लिए जुटे हुए हैं। दिनरात एक करके स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों में अपना समय दे रहे हैं। इसी कड़ी में ओडिशा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ओडिशा सरकार ने अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को अगले 4 महीनों का वेतन देने का फैसला किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Odisha CM Naveen Patnaik ) ने मंगलवार शाम खुद इसकी घोषणा की। स्वास्थ्यकर्मियो को बड़ी राहत देने वाला ओडिशा पहला राज्य बन गया है।

बता दें कि ओडिशा में कोरोना वायरस के अब तक दो केस सामने आए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

कोरोना मरीजों की संख्या 600 के पार

गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 600 के पार हो गई है। जबकि अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बेकाबू होते देख केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान सभी चीज़ें बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि जरूरी के सामान की सप्लाई जारी रहेगी। इसमें दवा, राशन और दूध, सब्जी की दुकानें शामिल हैं।

महाभारत की तरह जीतेंगे यह युद्ध- पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण नहीं रुका तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमारी किसी से भेदभाव नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा कि अभी नवरात्रि चल रही है। इस 21 दिन 9 गरीब परिवारों की मदद करें।

पीएम मोदी ने कहा कि 21 दिन में 130 करोड़ महारथियों के भरोसे हम यह युद्ध जीतेंगे। पीएम ने कहा कि जिस तरह 18 दिनों महाभारत हुई थी । उसी तरह 21 दिनों में हम सब मिलकर युद्ध जीतेंगे।

