Cyclone Nisarga: मुंबई में बाढ़ के खतरे के बीच BMC ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोपहर से शाम के बीच इसके मुंबई ( Mumbai ) के समुद्र तट से टकराने के आसार बने हुए हैं। दरअसल रविवार को मुंबई ने कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के सबसे बड़ी उछाल 40 हजार के आंकड़े को पार किया और सप्ताह के बीच में माया नगरी के लिए एक और बड़ी समस्या मुंह बाहे खड़ी है। चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Nisarga Cyclone ) के चलते मुंबई पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है।

हालांकि इससे निपटने के लिए बीएमसी ( BMC ) ने कमर कस ली है। मुंबई में हाई टाइड आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में रात 9 बजे के आस-पास हाई टाइड ( High Tide ) आ सकता है। इस दौरान 110 से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं समुद्र में भी 6 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में मुंबई को एक बार फिर पानी-पानी होने से बचाने का बड़ा दारोमदार बृहन मुंबई नगर पालिका ( BMC ) को है।

बीएमसी ने मंगलवार को चक्रवात निसर्ग के लिए अपनी आपदा प्रतिक्रिया योजना को सक्रिय कर दिया है। शहर को बाढ़ जैसे खतरे से बचाने के लिए टीम पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। धारावी, दादर और माहिम सहित सभी इलाके जी-वार्ड के भीतर आते हैं, जिसमें शहर में कोविद सकारात्मक मामलों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में बीएमसी के सामने चुनौती काफी बड़ी है।

इसके साथ ही मुंबई के कई निचले इलाकों जैसे कुर्ला, बाइकुला, वडाला और अंधेरी में संक्रमित लोगों की संख्या काफी है। ऐसे में तूफान के चलते स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े इसको लेकर भी बीएमसी के सामने बड़ा संकट खड़ा है।

SEVERE CYCLONE STORM “NISARGA” LAY CENTRED AT 1030 HRS IST OF TODAY, THE 03RD JUNE 2020, OVER EASTCENTRAL ARABIAN SEA NEAR LAT. 17.8°N AND LONG. 72.65°E, ABOUT

• 95 KM SOUTH-SOUTHWEST OF ALIBAGH.

• 150 KM SOUTH-SOUTHWEST OF MUMBAI.

• 380 KM SOUTH-SOUTHWEST OF SURAT (GUJARAT)