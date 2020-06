जानें इस समय कहां पहुंचा Cyclone Nisarga? इस लिंक को खोल कर देखें Live

नई दिल्ली। पश्चिम बांगाल ( West Bengal ) में चक्रवात 'अम्फान' के कहर बरपाने के एक सप्ताह बाद, देश अब एक और चक्रवात ( Cyclone Nisarga ) का सामना करने के लिए तैयार है, जो महाराष्ट्र ( Maharashtra ) और गुजरात ( Gujarat ) के समुद्र तट ( Sea shore ) की ओर बढ़ रहा है। 'निसर्ग' ( West Bengal ) में चक्रवात 'अम्फान' के कहर बरपाने के एक सप्ताह बाद, देश अब एक और चक्रवात ( Cyclone Nisarga ) जो वर्तमान में अरब सागर के ऊपर है, का अर्थ प्रकृति है और यह भारत के पड़ोसी देश - बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया है।

Cyclone Nisarga Alert: Mumbai में तेज हवाओं के साथ बारिश, Fire Brigade ने जारी की Advisory

