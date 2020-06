Cyclone Nisarga Alert: मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश, Fire Brigade ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। अरब सागर ( Arabian Sea ) के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Cyclone Nisarga. ) महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय जिलों में बुधवार को दस्तक दे सकता है, जिसे देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ( NDRF ) की 34 टीमों को तैनात किया गया है।

NDRF के महानिदेशक एस.एन. प्रधान ने यहां मंगलवार को कहा कि 34 टीमों में से 16 गुजरात में, 15 महाराष्ट्र में, दो दमन एवं दीव, और एक दादरा एवं नगर हवेली ( Dadra & Nagar Haveli ) में तैनात की गई हैं।

उन्होंने कहा कि ज्यादातर टीमों को अरब सागर से लगे तटीय जिलों में तैयान किया गया है।

Cyclone Nisarga: महाराष्ट्र-गुजरात के तटीय इलाकों मे खतरा! गृह मंत्रालय ने ली जानकारी

#CyloneNisarga very likely to move north-northeastwards &cross north Maharashtra&adjoining south Gujarat coast between Harihareshwar and Daman, close to Alibagh tomorrow afternoon as a 'Severe Cyclonic Storm' with maximum wind speed of 100-110 kmph gusting to 120 mph: IMD pic.twitter.com/YEdorzPQbx — ANI (@ANI) June 2, 2020

जानकारी के अनुसार चक्रवात मुंबई और पालघर के करीब पहुंच गया है। चक्रवात अब मुंबई में समुद्र के तट से टकराने वाला है।

मुंबई में इस तरह का यह पहला चक्रवात बताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर पर बना निम्न दाब का क्षेत्र मुंबई की ओर तेजी बढ़ रहा रहा है।

मौसम विभाग ने इसकी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा बताई है। बताया जा रहा है कि तूफान में तब्दील होते ही हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती है।

वहीं, तूफान की दस्तक से पहले ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है।

Delhi Border Seal को लेकर बना असमंजस, पुलिस बोली- हमारे पास नहीं कोई आदेश

Maharashtra: Mumbai receives rainfall as #Nisarga approaches western coast of India. Cyclone is likely to make landfall near Alibaug tomorrow.



Mumbai police has issued order under section 144 of CrPC prohibiting movement of people on beaches, promenades& other places near coast. pic.twitter.com/X8K059LaC2 — ANI (@ANI) June 2, 2020

पंजाब: HC ने 20 हजार की शाही संपत्ति का किया बंटवारा, बेटियों को मिलेगा 75% हिस्सा

आईएमडी की भविष्यवाणी के अनुसार, चक्रवात निसर्ग बुधवार को महाराष्ट्र के तट से टकराएगा। इस दौरान होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड ने एडवाइजरी जारी की है।

1) सभी बालकनियों से लटकने वाली या हल्की सामग्री (फ्लावर पॉट्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, रोलिंग आइटम) से हटाया जाए

2) किसी भी ढीली कांच की खिड़की, दरवाज़े के पैनल को चेक करें और उसकी मरम्मत कराएं

2) दो पहिया मुख्य स्टैंड पर खड़ा करें, ताकि वह आस-पास की कारों पर गिरे

4) अपने—अपने घरों में फस्र्ट ऐड बॉक्स रखें

5) बिजली चले जाने की स्थिति में अपने पावरबैंक को चार्ज करके रखें

6) घर में पीने का शुद्ध पानी स्टोर करके रखें, ताकि बिजली जाने पर परेशानी न हो

8) यदि आपके पास कोई भी डिशटीवी की डिश आपकी बालकनी में रखी गई है, तो उसको चेक कर लें वह ढीली हो तो टाइट कर लें

9) घरों या कमरों के बाहर लगे एयर-कंडीशनर के आउट डोर की भी जांच कर लें