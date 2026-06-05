5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Mother Funeral Son: मां ने एकलौते बेटे को दी मुखाग्नि, भावुक हुआ पल, अनोखी सोच संस्था ने कराया अंतिम संस्कार

Mother Funeral Son: महिला के पति की पहले ही हो चुकी थी मौत, बेटा ही था एकमात्र सहारा, हैपेटाइटिस बी बीमारी से इलाज के दौरान तोड़ दिया दम, आर्थिक रूप से कमजोर महिला का संस्था बनी सहारा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 05, 2026

Mother funeral of son

Mother in son funeral (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर के शंकर घाट स्थित मुक्तिधाम में शुक्रवार को एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं। परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने के कारण एक मां ने अपने 23 वर्षीय बेटे को मुखाग्नि (Mother Funeral Son) दी। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटा ही एकमात्र सहारा था। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर महिला के दुख की इस घड़ी में सामाजिक संस्था अनोखी सोच उसके साथ खड़ी नजर आई और अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कराई। बता दें कि अनोखी सोच संस्था इससे पूर्व भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की अंतिम संस्कार में मदद कर चुकी है। वहीं लावारिस लाशों को भी उन्होंने ससम्मान अंतिम संस्कार किया है।

शहर के केनाबांध निवासी 23 वर्षीय राहुल गुप्ता हेपेटाइटिस-बी से पीडि़त था और उसका उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था। गुरुवार की रात उपचार के दौरान उनकी मौत (Young son died) हो गई। राहुल के पिता का पहले ही निधन हो चुका था और परिवार में उसकी वृद्ध मां ही एकमात्र सहारा थी।

आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना परिवार के लिए मुश्किल हो गया था। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने अनोखी सोच संस्था (Anokhi Soch Sanstha) से संपर्क किया। संस्था के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश साहू और सदस्यों ने तत्काल सहयोग करते हुए अंतिम संस्कार की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराईं।

संस्था के सदस्यों ने पीएम हाउस से युवक का शव ससम्मान वाहन से लेकर शंकरघाट स्थित मुक्तिधाम पहुंचे। इसके बाद धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ राहुल का अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया।

Mother Funeral Son: हर संभव सहयोग का दिया भरोसा

जवान बेटे की मौत से मां पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटे का वह अंतिम संस्कार कर सके। अंतिम संस्कार (Funeral of son) के दौरान भावुक दृश्य तब सामने आया, जब परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने के कारण राहुल की मां ने स्वयं अपने पुत्र को मुखाग्नि दी।

यह दृश्य देखकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। संस्था के सदस्यों ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस दौरान संस्था के कई सदस्य उपस्थित रहे।

Birthday Video Viral: कोरिया में ये कैसा बर्थ-डे सेलिब्रेशन? हाई कोर्ट ने कर रखा है मना, फिर भी बीच सडक़ कार पर काटा केक

ये भी पढ़ें
Birthday viral video

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 09:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Mother Funeral Son: मां ने एकलौते बेटे को दी मुखाग्नि, भावुक हुआ पल, अनोखी सोच संस्था ने कराया अंतिम संस्कार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyber Fraud: क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर महिला से कहा- तुम Google में गंदे वीडियो देखती हो, फिर ठग लिए 4.50 लाख, युवती समेत 3 गिरफ्तार

Cyber fraud, Cyber fraud in Ambikapur
अंबिकापुर

Jaundice Outbreak in Mainpat: मैनपाट में पीलिया का कहर, उप सरपंच और 9वीं के छात्र समेत 4 लोगों की मौत! मचा हडक़ंप

jaundice Outbreak in Mainpat
अंबिकापुर

Naib Tehsildar Removed: हटाए गए नायब तहसीलदार, विधायक से चल रहा था विवाद, एसडीएम पर भी लटक रही तलवार

Naib Tehsildar removed, MLA-Naib Tehsildar controversy
अंबिकापुर

Ambikapur Crime: ‘आई लव यू’ लिखने वाले 2 टोंटी चोर और 1 खरीदार गिरफ्तार, कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन से की थी चोरी

Ambikapur crime, Rajeev Bhavan
अंबिकापुर

Rod Attack on Constable: बदमाशों ने डायल 112 टीम को बनाया बंधक, फिर आरक्षक के सिर पर रॉड से कर दिया हमला, हुआ बेहोश

Rod attack on constable
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.