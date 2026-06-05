Mother Funeral Son: मां ने एकलौते बेटे को दी मुखाग्नि, भावुक हुआ पल, अनोखी सोच संस्था ने कराया अंतिम संस्कार

अंबिकापुर. शहर के शंकर घाट स्थित मुक्तिधाम में शुक्रवार को एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं। परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने के कारण एक मां ने अपने 23 वर्षीय बेटे को मुखाग्नि (Mother Funeral Son) दी। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटा ही एकमात्र सहारा था। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर महिला के दुख की इस घड़ी में सामाजिक संस्था अनोखी सोच उसके साथ खड़ी नजर आई और अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था कराई। बता दें कि अनोखी सोच संस्था इससे पूर्व भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की अंतिम संस्कार में मदद कर चुकी है। वहीं लावारिस लाशों को भी उन्होंने ससम्मान अंतिम संस्कार किया है।