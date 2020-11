तमिलनाडु-पुद्दुचेरी समेत तीन राज्यों में Cyclone Nivar का खतरा, 15 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी

नई दिल्ली। नवंबर माह के अंत में एक बार फिर चक्रवाती तूफान का खतरा देश के तीन राज्यों में मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान निवार ( Cyclone Nivar ) का बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

इस बीच एनसीएमसी ने तीन राज्यों के तटीय इलाकों का जायजा लिया है और प्रदेश के लोगों को आवश्यक चेतावनी जारी की है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) ने भी सभी संबंधितों को काम जारी रखने का निर्देश दिया है।

मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान निवार का असर देश के अन्य राज्यों पर दिखाई देगा। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में भी बुधवार को बारिश के आसार बने हुए हैं। जानकारों की मानें तो बारिश के बीच लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती है।

The Severe Cyclonic Storm #Nivar over southwest Bay of Bengal moved west-northwestwards with a speed of 6 kmph during past six hours and lay centred at 0230 hrs IST today over southwest Bay of Bengal : India Meteorological Dept https://t.co/W79okIyw6F pic.twitter.com/xO7Ke02QbP — ANI (@ANI) November 25, 2020

एनडीआरएफ की 30 टीमें तैनात

आपको बता दें कि तीनों ही राज्यों में निवार के खतरे के चलते एनडीआरएफ ने अपनी कमर कस ली है। करीब 30 टीमों को तीन राज्यों में तैनात किया गया है। यही नहीं इसके अलावा तत्काल तैनाती के लिए 20 और टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है। हर टीम में करीब 40 सदस्य शामिल हैं।

3 राज्यों के 15 जिलों पर खतरा

चक्रवाती तूफान निवार का खतरा तीन राज्यों के 15 जिलों पर सबसे ज्याद मंडरा रहा है। यही वजह है कि समुद्र किनारे वाले ज्यादातर शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही समुद्र किनारे रहने वाले हजारों लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

लोगों को दी ये सलाह

प्रशासन की ओर से लोगों को शांत रहने, अफवाहों पर ध्यान न देने, मोबाइल फोन चार्ज रखने, रेडियो सुनने, क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अगर आपका वर्तमान घर सुरक्षित नहीं है तो घर का बिजली का कनेक्शन बंद कर दें और घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले जाएं।

#WATCH Sea rough in Puducherry as severe cyclonic storm #NIVAR to cross Tamil Nadu and Puducherry coasts between Karaikal and Mamallapuram tonight pic.twitter.com/d6Wpkj6zwe — ANI (@ANI) November 25, 2020

Tamil Nadu: Heavy rain lashes Kanchipuram as #CycloneNivar is expected to make landfall between Karaikal and Mamallapuram later today pic.twitter.com/3sNbhU3ri3 — ANI (@ANI) November 25, 2020

देर शाम इन तटों से टकराने की संभावना

IMD के मुताबिक चक्रवात निवार बुधवार देर शाम कराईकल और ममल्लापुरम के बीच एक 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान' तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है।

दूसरा बड़ा तूफान

आपको बता दें कि निवार इस साल बंगाल की खाड़ी में आया दूसरा चक्रवात है। इससे पहले मई में चक्रवात अम्फान (Amphan) ने बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में तबाही मचाई थी।