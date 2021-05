अगले 24 घंटों में देश के इन जगहाें पर तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान तौकाते

नई दिल्ली। पूर्व मध्य अरब सागर में उठा तूफान तौकते रविवार शाम तक और भयंकर रूप ले सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूवार्नुमान केंद्र (आईएमडी) ने कहा कि चक्रवात के उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 मई की शाम को गुजरात तट पर पहुंचने और 18 मई की सुबह पोरबंदर और महुवा (भावनगर जिला) के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है।

Latest animation of Doppler weather Radar imagery of today at 1230 hrs IST of the very severe cyclonic storm TAUKTAE. pic.twitter.com/NkoZE5qY4j — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 16, 2021

बीते 6 घंटे में तौकाते का असर

तौकाते पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 11 किमी प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर की ओर बढ़ा और रविवार को सुबह 5.30 बजे पूर्वी मध्य अरब सागर पर अक्षांश 15.0 डिग्री उत्तर और देशांतर 72.7 डिग्री पूर्व, पंजिम से लगभग 130 किमी पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। गोवा, मुंबई से 450 किमी दक्षिण में, वेरावल (गुजरात) से 700 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व और कराची (पाकिस्तान) से 840 किमी दक्षिण-पूर्व में। केरल में, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और रविवार को छिटपुट स्थानों पर मूसलाधार बारिश और 17 मई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

The CS Tauktae lay centred at 2330 IST of 15th May over Arabian Sea about 170 km southwest of Panjim-Goa, 520 km south of Mumbai. It is very likely to intensify into a VSCS, cross Gujarat coast between Porbandar & Mahuva (Bhavnagar district) around 18th May early morning. pic.twitter.com/OzRsI6hoBB — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 15, 2021

आईएमडी का पूवार्नुमान

आईएमडी के पूवार्नुमान में कर्नाटक (तटीय और आसपास के घाट जिलों) में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की बात कही है और रविवार को दिन में अलग-अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी। रविवार को घाट क्षेत्रों से सटे कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश के साथ कोंकण और गोवा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और उत्तरी कोंकण में सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

The CS Tauktae lay centred at 2330 IST of 15th May over Arabian Sea about 170 km southwest of Panjim-Goa, 520 km south of Mumbai. It is very likely to intensify into a VSCS, cross Gujarat coast between Porbandar & Mahuva (Bhavnagar district) around 18th May early morning. — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 15, 2021

यहां-यहां मच सकती है तबाही

गुजरात में, रविवार दोपहर से सौराष्ट्र के तटीय जिलों सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने की संभावना है, सौराष्ट्र और कच्छ और दीव में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से बहुत भारी बारिश और 17 मई को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी। राजस्थान के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, 18 मई को राज्य के दक्षिण क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और 19 मई को राज्य भर में भारी बारिश की संभावना है।