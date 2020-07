Corona संकट के बीच दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने उठाया बड़ा कदम, बंद होंगे होटलों में खुले कोविड सेंटर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर लगातार अच्छे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। खास तौर पर यहां पर कोरोना रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) में तेजी से सुधार हो रहा है। जो आने वाले समय के लिए सरकारात्म संदेश है। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी ( Aam Admi Party ) की सरकार कोरोना से निपटने के लिए रोजाना नए कदम उठा रही रही है।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया है। सीएम केजरीवाल ने अब होटलों में बनाए गए कोरोना केयर सेंटरों ( Covid Care Centre ) को बंद करने का फैसला लिया है। आईए जानते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला क्यों लिया।

Some hotels were attached to hospitals to increase the number of COVID beds. In view of the improving situation and all hotel beds lying vacant for the last many days, these hotels are now being released.