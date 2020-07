Rafale in India: देश की वायु सीमा में दाखिल हुए Rafale विमान, दिया जाएगा Water Salute

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ( IAF ) की ताकत में आज और इजाफा होने जा रहा है। लंबे इंतजार और विवादों के बाद आखिरकार लड़ाकू विमान रफाल ( Rafale ) भारत के आसमान में गरजने वाला है। भारत और फ्रांस ( France ) के बीच हुए सौदे के बाद इन लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत पहुंच रही है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस ( Ambala Air Base ) पर इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

फ्रांस से आने वाले इस पांच रफाल लड़ाकू विमानों के स्वागत के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शन ( Air Chief Marshal ) आरकेएस भदौरिया ( RKS Bhadauria ) मौजूद रहेंगे।

ये विमान 7 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंच रहे हैं। हालांकि अंबाला में अगर मौसम खराब रहता है को वायुसेना ने अपना प्लान बी भी तैयार रखा। इसके तहत इन विमानों की लैंडिंग राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में कराई जाएगी।

#HEAR: Indian #Rafale contingent establishes contact with Indian Navy warship INS Kolkata deployed in Western Arabian Sea. pic.twitter.com/NOnzKOo2fa — ANI (@ANI) July 29, 2020

The first batch of five #Rafale fighter jets to arrive at Ambala airbase in Haryana tentatively at 2 pm today. (File photo of a Rafale fighter jet) pic.twitter.com/OEAGwQ20FU — ANI (@ANI) July 29, 2020

Water salute to be given to the five Rafale fighter aircraft after their landing at Ambala airbase in Haryana today. Air Force Chief RKS Bhadauria to be present at the airbase at that time. (File photo of a Rafale fighter aircraft) pic.twitter.com/cCW3tZ9FKj — ANI (@ANI) July 29, 2020

पानी की बौछारों से दी जाएगी सलामी

रफाल के पांच विमानों के भारत पहुंचते ही इन्हें पानी की बौछारों से सलामी दी जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान एयरचीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी मौजूद रहेंगे।

शाम 5 बजे तक धारा 144 लागू

अंबाला में रफाल विमान के आने से पहले ही जोरदार तैयारियां चल रही हैं। अंबाला एयरबेस से सटे चार गांव में शाम पांच बजे तक धारा 144 लगा दी गई है। यहां आधिकारिक फोटोग्राफी से अलग फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है, साथ ही एक जगह लोगों के जुटने पर रोक है।

अंबाला में आज मौसम बिगड़ सकता है, मौसम विभाग की ओर से बारिश होने की चेतावनी दी गई है. ऐसे में जोधपुर में बैकअप प्लान तैयार है, जहां राफेल को उतारा जा सकता है।

Haryana: First batch of five Rafale aircraft will arrive in Ambala today to join the India Air Force (IAF) fleet. Visuals from Ambala city.



Sec 144 CrPC imposed in 4 villages closer to Ambala airbase. Gathering of people on roofs & photography during landing strictly prohibited. pic.twitter.com/llbDp6ZC4G — ANI (@ANI) July 29, 2020

गोल्डन ऐरो 17 स्क्वाड्रन में होगा शामिल

भारत में आने के बाद रफाल विमान को वायुसेना की गोल्डन ऐरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। दरअसल गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं यह भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में से भी एक है।इस स्क्वाड्रन में 18 रफाल लड़ाकू विमान तीन ट्रैनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स होंगे।

वायुसेना में शामिल होने के बाद रफाल विमानों को तुरंत चीन सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा।

रफाल की ताकत पर एक नजर

- रफाल का कॉम्बैट रेडियस 3700 KM है, यानी उड़ान स्थल से इतनी दूरी पर विमान सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है।

- भारत को मिलने वाले रफाल में तीन तरह की मिसाइल लग सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर, हवा से जमीन में मार करने वाल स्कैल्प और हैमर मिसाइल

- रफाल एक मिनट में 18 हजार मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है

- यह पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-20 से बेहतर माना जा रहा है

- भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें हैमर मिसाइल लगवाई है. हैमर (HAMMER) यानी Highly Agile Modular Munition Extended Range एक ऐसी मिसाइल है, जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है