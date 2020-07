Lockdown Extend: सीएम ममता बनर्जी ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का किया ऐलान, बकरीद पर दी छूट

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा बढ़ रहा है। अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की ममता सरकार ( Mamata Govt ) ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( CM Mamata Banerjee ) ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने सप्ताह में दो दिन के लॉकडाउन ( Lockdown ) को 31 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान किया है।

दरअसल ममता सरकार ने 20 जुलाई को ही प्रदेश में सप्ताह में दो दिन लॉकडाउन रखे जाने की घोषणा की थी। इसका व्यापक असर भी देखने को मिला। वहीं लगातार बढ़ रहे ने मामलों के चलते मुख्यमंत्री ने इस लॉकडाउन को पूरे अगस्त तक लागू रखने का ऐलान किया है।

Lockdown (2 days in the week) in the state extended till 31st August: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/MRKpPjcHZ6