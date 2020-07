Weather Forecast: दिल्ली समेत इन राज्यों में Monsoon ने पकड़ी रफ्तार, अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज ( weather update ) एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। देश के कई इलाकों में मानसून ( Monsoon in India ) ने जोरदार मौजूदगी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार और असम में तो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं उत्तर भारत में अब तक मानसून की जोरदार झड़ी का इंतजार है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने दिल्ली और उससे सटे इलाकों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन यानी 29 और 30 जुलाई को दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में भारी बारिश ( Heavy Rainfall Alert ) की चेतावनी जारी की गई है। यानी इन इलाकों में मानसून ने एक बार फिर यू-टर्न लिया है।

पिछले कुछ दिनों से मानसून की गतिविधियों पर दिल्ली और आस-पास के इलाकों में ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब विभाग ने अगले 24 घंटे में यहां मानसून के सक्रिय होने की जानकारी दी है।

Northern districts of #UttarPradesh will witness heavy to very heavy rains on July 28 and 29. #WeatherForecast #Monsoon2020 https://t.co/R6tHLyCRjC