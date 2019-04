नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सिरसपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां रविवार सुबह एक गोदाम में आग लग गई। गोदाम से धुआं और आग की लपटे निकलते देख लोगों में अफरातफरी मच गई। तभी घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और दमकल विभाग को दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की 26 गाड़ियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टी स आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। यह गोदाम रबड़ का बताया जा रहा है।

गांधीनगर में अमित शाह का रोड शो आज, डॉ. भीम राव आंबेडकर को देंगे पुष्पांजलि

Delhi: Fire breaks out at a rubber godown in Siraspur, 26 fire tenders rushed to the spot pic.twitter.com/Dywm2Q6LTZ