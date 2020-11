Coronavirus: दिल्ली के निजी लैब में आरटी-पीसीआर जांच का अधिकतम शुल्क 800 रुपये होगा

नई दिल्ली। देश के साथ दुनिभर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में रोज आने वाले मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं रविवार की तुलना में सोमवार को कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि दिल्ली के निजी लैब में आरटी-पीसीआर जांच करवाने पर अब अधिकतम शुल्क 800 रुपये ही देने होंगे। वहीं सरकार की तरफ से निःशुल्क इसका परीक्षण किया जाएगा।

