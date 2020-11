पीएम मोदी ने कृषि कानून पर विपक्ष को घेरा, कहा- दशकों से भ्रम फैलाया जा रहा

नई दिल्ली। वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी और प्रयागराज के बीच 2474 करोड़ की सिक्स लेन परियोजना का सोमवार को लोकर्पण किया। अपने विशेष विमान से दोपहर 2.10 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले परियोजना की रूपरेखा को देखा। पीएम मोदी के कहा सिक्स लेन देव दीपावली पर काशी को उपहार के समान है।

The new agricultural laws have been brought in for benefit of the farmers. We will see and experience benefits of these new laws in the coming days: pm modi in Varanasi pic.twitter.com/bY7mwT3E55