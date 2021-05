कोरोना और फंगस के बीच अब दिल्ली में मंडराया इस जानलेवा बीमारी का खतरा, ऐसे करें लक्षणों की पहचान

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ( Second wave of coronavirus ) के बीच कई मच्छरजनित बीमारियों ( Mosquito borne diseases ) का खतरा भी मंडराने लगा है। यही वजह है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों अलर्ट मोड में आ गए हैं। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में ही डेंगू ( dengue in delhi ) के काफी मामले सामने आए हैं। यहां तक कि दिल्ली में डेंगू के केसों ने पिछले आठ साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले एक सप्ताह के दौरान ही डेंगू के चार मामले दर्ज किए गए हैं। जिसके साथ पिछले पांच माह में यहां डेंगू के कसों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कोरोना का यह आंकड़ा साल 2013 के बाद सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में डेंगू के साथ ही चिकनगुनिया के एक केस की भी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मलेरिया के भी अब तक आठ केस मिल चुके हैं।

डेंगू के केसों में मृत्युदर एक प्रतिशत के आसपास

गौरतलब है कि डेंगू बुखार उन बीमारियों से एक है, जो दुनिया में हर साल लाखों लोगों की जान ले लेता है। खासकर यह खतरा बच्चों में कुछ ज्यादा बना रहता है। क्योंकि बच्चे मच्छरजनित बीमारियों का जल्द शिकार हो जाते हैं। दुनिया में डेंगू के केसों में मृत्युदर एक प्रतिशत के आसपास है।

क्या हैं डेंगू के लक्षण-

जोड़ों, मांसपेशियों, सिर और बदन दर्द

भूख न लगना

शारीरिक कमजोरी

बॉडी पर चकत्ते पडऩा

पेट दर्द की शिकायत

उल्टियां लगना

ठंड के साथ तेज बुखार आना

ब्लड प्रेशन डाउन होना

कैसे फैलता है डेंगू

डेंगू एक प्रकार का मच्छर है, जिसका प्रकोप बरसात के मौसम में अधिक हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि डेंगू मच्छर साफ और रुके हुए पानी पर ब्रीड करता है। हालांकि अभी बरसात का सीजन काफी दूर है और दिल्ली-एनसीआर में इसके मामले अभी से ही काफी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है यह है कि डेंगू में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है।