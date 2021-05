Lunar eclipse 2021: 26 मई को खूनी लाल रंग का दिखाई देगा चांद, जानिए क्या हैं 'Red Blood Supermoon' के मायने

नई दिल्ली। साल का पहला चंद्रग्रहण ( Lunar eclipse 2021 ) 26 मई की रात को लगने जा रहा है। कई मायनों में अहम ये चंद्र ग्रहण सुपरमून ( Supermoon ) तो कहलाया ही जाएगा, साथ ही यह खूनी लाल यानी ब्लड रेड रंग का भी होगा। यह संयोग कई सालों बाद आता है। वैज्ञानिक भाषा में इसको लूनर इवेंट कहा जा रहा है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि ये सुपरमून होगा, ग्रहण होगा और इसका रंग खूनी लाल भी होगा। चूंकि यह एक बड़ा संयोग है, ऐसे में इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण से निकलने वाले कुछ मतलबों से आज हम आपको रूबरू कराते हैं।

🌑 Watch the total lunar eclipse & supermoon! 🌌



On Wed., May 26, our Moon will pass through the umbra of Earth's shadow, creating what is known as a "blood moon" in a total lunar eclipse! It’s going to be a dazzling sky show. Set your alarm: https://t.co/gx3zFoD51N pic.twitter.com/IYcZLFEFdc