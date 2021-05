कोरोना से लड़ाई में PM मोदी नया मंत्र, 'जहां बीमार, वहीं उपचार' से हारेगा अदृश्य मानव

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) और ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस ( Mucormycosis ) के हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान जहां बीमार, वहीं उपचार को कोरोना से लड़ाई का नया मूलमंत्र बताया। उन्होंने कहा कि इलाज को मरीज की चौखट तक लाना स्वास्थ्य ढांचे पर बड़े दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अभी एक लंबी लड़ाई लडऩी है। बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। 'जहां बीमार वहीं उपचार', इस सिद्धांत पर माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह शहर एवं गांवों में घर-घर दवाएं बांटी जा रही हैं, यह बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को और व्यापक करना है।

