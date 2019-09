दिल्ली: ऑड-ईवन पर चर्चा के लिए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राष्ट्रीय राजधानी में चार से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन योजना लागू करने के लिए सोमवार को संबंधित विभागों के पदाधिकारियों और हितधारकों की बैठक बुलाई है। गहलोत ने सोमवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी।

उन्होंने ट्वीट किया, 'ऑड-ईवन पर चर्चा के लिए सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक बुलाई है। ऑड-ईवन लागू करने से जुड़े सभी मुद्दे, जिसमें महिलाओं को छूट दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी।'

Have called for a meeting Today on Odd Even with all the concerned Departments and Stake Holders. All issues pertaining to implementation of Odd Even including whether Women should be exempted or Not will be discussed.