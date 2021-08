Delhi Metro Pink Line: पिंक लाइन पर मेट्रो सेवा की शुरुआत से नोएडा-दिल्ली सफर करना हुआ आसान, पैसा-समय की होगी बचत

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर वालों को एक बड़ी तोहफा दी है। डीएमआरसी ने शुक्रवार को मेट्रो की सबसे लंबी लाइन पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी संजय लेक से मयूर विहार पॉकेट-1 के बीच मेट्रे सेवा की शुरुवात कर दी है। 17.8 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन (शिव विहार से मजलिस पार्क) की शुरुआत होने से दिल्ली-एनसीआर के बीच अब सफर करना बहुत ही आसान और सस्ता होगा। नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा तक सफर करने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा।

पिंक लाइन पर त्रिलोकपुरी संजय लेक से मयूर विहार पॉकेट-1 के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत होने से नोएडा में रहने वालों को आनंद विहार जाने के लिए यमुना बैंक जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। नोएडा से आनंद विहार जाने वाले यात्रि अब मयूर विहार फेज वन में इंटरचेंज कर सकेंगे और यदि किसी को मयूर विहार से आगे शिव विहार की ओर जाना हो तो वे सीधे पिंक लाइन से आनंद विहार होते हुए जा सकेंगे।

चूंकि पिंक लाइन शिव विहार से मजलिस पार्क और फिर मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच चलेगी। इस बीच 12 मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा है, जहां से आप मेट्रो की बाकी लाइन में भी सफर कर सकेंगे।

