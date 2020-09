7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो के बदले नियम, यात्रा करने से पहले हो जाएं सावधान

नई दिल्ली। कोरोनावायरस लॉकडाउन के पांच महीने बाद आखिरकार दिल्‍ली मेट्रो को 7 सितंबर से शुरू (Delhi Metro) किया जा रहा है। लेकिन अब दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने से पहले कई बातों का ध्यान देना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए विस्तार से मेट्रो के बदले नियम के बारे में आपको बताते हैं जिससे की यात्रा करने में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

अब मेट्रो में फेस कवर/मास्‍क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा एंट्री के टाइम पर थर्मल स्‍क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेट्रो स्‍टेशन पर हर जरूरी अनाउंसमेंट भी की जाएगी। इतना ही नहीं कोविड 19 के चलते अब मेट्रो स्टेशन के एक या दो गेट ही एंट्री-एग्जिट के लिए खोले जाएंगे।

अगर आप ब्लू लाइन पर यात्रा करेंगे तो DWARKA SEC- 08 का Gate No.1 खुलेगा जो Near Shahbad Railway Station है। वही DWARKA SEC- 09 का Gate No.1 Towards PNB Head Office, DWARKA SEC- 10 का Gate No.1 Towards NHAI Office, DWARKA SEC- 11 का Gate No.2 Near Housing Society, DWARKA SEC- 12 का Gate No.2 Near Akash Hospital & Rockland Hospital,DWARKA SEC- 13 का Gate No.1 Near Abhinav Global School, DWARKA SEC- 14 का Gate No.2 Bharat Vihar, IP University, DWARKA का Gate No.2 Hari Vihar, NAWADA का Gate No.2, UTTAM NAGAR WEST का Gate No.3, UTTAM NAGAR EAST का Gate No.1 और JANAKPURI WEST का Gate No.2, JANAKPURI EAST का Gate No.1 खुलेगा।

वहीं TILAK NAGAR का Gate No.3, SUBHASH NAGAR का Gate No.2, TAGORE GARDEN का Gate No.4, RAJOURI GARDEN का Gate No.1, RAMESH NAGAR का Gate No.1, MOTI NAGAR का Gate No.1, KIRTINAGAR का Gate No.1, SHADIPUR Gate No.2, PATEL NAGAR Gate No.2, RAJENDRA PLACE Gate No.1, KAROL BAGH Gate No.4,JHANDEWALAN Gate No.2, RK ASHRAM MARG Gate No.1, BARAKHAMBA ROAD Gate No.1, MANDI HOUSE Gate No.1, SUPREME COURT Gate No.2, INDRAPRATHA Gate No.1, YAMUNA BANK Gate No.1 और AKSHARDHAM Gate No.1 खुलेगा।