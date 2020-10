Delhi: इंडिया गेट के आस-पास लगाई धारा 144, सभी आयोजन पर भी लगी रोक

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने इंडिया गेट ( India Gate ) और आस-पास के इलाकों में धारा-144 लागू कर दी है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के आयोजनों पर रोक भी लगा दी गई है। दरअसल हाथरस की घटना और कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया है।

इसके तहत अगले आदेश तक इन इलाकों में किसी भी तरह के प्रदर्शन या फिर आयोजन की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 सितंबर 2020 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के तहत जंतर मंतर पर भी सिर्फ 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए भी संबंधित विभाग ने मंजूरी लेना होगी।

General public is informed that in view of Delhi Disaster Management Authority (DDMA) order (dated 03.09.2020) a total gathering up to 100 persons is permissible at Jantar Mantar and that too with prior permission of the competent authority: DCP New Delhi https://t.co/Q0P8eassPW