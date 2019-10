दिल्ली: पांच दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचा नीदरलैंड का शाही जोड़ा, स्वागत को पहुंचे राष्ट्रपति और पीएम

नई दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद अब नीदरलैंड के राजा विलियम एलेक्जेंडर और रानी क्वीन मैक्सिमा अपने भारत दौरे पर आए हुए हैं।

राजा विलियम और रानी मैक्सिमा ने नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

आपको बता दें कि दोनों विदेशी मेहमान 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं।

Delhi: King of Netherlands, Willem-Alexander and Queen Maxima meet President Ramnath Kovind, PM Narendra Modi and other dignitaries at Rashtrapati Bhawan. pic.twitter.com/paQLYD70ED