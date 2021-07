Delhi Unlock: मेट्रो स्टेशनों पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मॉल और मल्टिप्लेक्स भी हुए शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली ( Delhi ) में कोरोना के सुधरते हालात को देखते हुए सोमवार से अधिक छूट देने का फैसला लिया गया है। छूट बढ़ने के साथ ही मेट्रो स्टेशनों ( Delhi Metro ) पर यात्रियों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गईं। कई मेट्रो स्टेशनों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing Violation ) की धज्जियां ही उड़ गईं।

बता दें कि करीब एक साल बाद दिल्ली में मेट्रो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ना शुरू हो गईं। हालांकि इस दौरान यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कोच में जितनी सीट होंगी उतने ही यात्रियों को चढ़ने की अनुमति होगी। वहीं मेट्रो के अलावा बसें, मल्टीप्लेक्स और मॉल को भी पूरी तरह खोल दिया गया है।

#WATCH | Huge rush of commuters seen at Nirman Vihar metro station in Delhi



"Mild tremors were confirmed around 6.42 am. As a standard procedure, trains were run on cautionary speed & stationed at next platform. The services are now running normally," says Delhi metro pic.twitter.com/jipPXyKj1T — ANI (@ANI) July 26, 2021

दिल्ली सरकार के नए आदेश के बाद राजधानी में मेट्रो और बसें एक बार फिर पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गईं। इसी आदेश के चलते सोमवार को दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

लोगों को उम्मीद थी कि अब ज्यादा यात्री बैठेंगे तो उनका नंबर जल्दी आएगा लेकिन भीड़ बढ़ने से सुबह से ही स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं।

दिल्ली के अलग-अलग मेट्रो स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अहम नियम का पालन भी नहीं दिखा।

Delhi: People formed a long queue outside Akshardham metro station earlier in the morning.



"Mild tremors were confirmed around 6.42 am. As a standard procedure, trains were run on cautionary speed & stationed at next platform. Services are now running normally," says Delhi metro pic.twitter.com/Hwjs0EgCXO — ANI (@ANI) July 26, 2021

Mild tremors were confirmed around 6.42 AM in the morning. As a standard procedure, trains were run on cautionary speed and stationed at next platform. The services are now running normally. — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) July 26, 2021

बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन समेत दिल्ली के अलग-अलग मेट्रो स्टेशन पर सुबह लंबी लाइनें दिखीं।

वहीं सोमवार की सुबह कुछ देर के लिए दिल्ली मेट्रो में कुछ गड़बड़ी भी हुई। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि, 6.42 बजे कुछ झटके महसूस किए गए। इसकी वजह से मेट्रो अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से चलाई गई।

हालांकि अब मेट्रो का संचालन ठीक से हो रहा है। लेकिन यात्रियों की ओर से सामाजिक दूरी जैसे अहम नियम का पालन ना किया जाना चिंता बढ़ाने वाला है।

इस तरह की लापरवाही आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ा सकती है।