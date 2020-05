Lockdown 4.0 को लेकर दिल्ली सरकार सोमवार को करेगी अपनी कार्ययोजना का ऐलान

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन ( Lockdown 4.0 ) का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश ( guidelines ) काफी हद तक उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप हैं और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय सरकार इससे संबंधित एक विस्तृत योजना तैयार करेगी, जिसका सोमवार को ऐलान किया जाएगा।

केजरीवाल ने श्रंखलाबद्ध ट्वीट्स में कहा कि प्रतिबंधों में अब कुछ हद तक राहत देने का वक्त आ गया है।

lockdown 4.0: केंद्र ने राज्यों को दिया जोन तय करने का अधिकार, राहुल ने 10 दिन पहले दी थी सलाह

Centre's guidelines are largely in line with the proposal sent by Delhi govt based on suggestions of lakhs of Delhiites. We have used lockdown period to prepare our healthcare system if #corona cases increase but it is now time to relax the restrictions to some extent: Delhi CM pic.twitter.com/ZBRloiUeuK