पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर रोक बरकरार, ऐसा होगा Lockdown 4.0 का रंग रूप

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रविवार को 18 मई से दो और हफ्तों के लिए कोरोना वायरस ( Coromavirus ) लॉकडाउन ( Lockdown 4.0 ) को बढ़ा दिया है, साथ ही सीमित वायरस संक्रमण ( Coronavirus Infection ) वाले क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कुछ ढील भी दी है।

राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन प्राधिकरण ( NDMA ) के एक आदेश में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन 4.0, 31 मई तक रहेगा।

पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु अपने राज्यों के लिए इस तरह की घोषणा पहले ही कर चुके हैं।

Lockdown 4.0: होटल, जिम, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, बस जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

The Union Ministry of Home Affairs (MHA), while issuing guidelines for Lockdown 4.0, met the demand of almost all States, allowing them to decide Red, Green and Orange zones on their own.



Read @ANI Story | https://t.co/PNFd92vYR2 pic.twitter.com/zKPnK1J7od