कोरोना संक्रमित की मौत के बाद फूटा परिजनों का गुस्सा, हमले के बाद हड़ताल पर बैठे डॉक्टर

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य तेलंगाना ( Telangana ) से कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां हैदराबाद ( Hydrabad )में एक अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक डॉक्टर ( Attack on Doctor ) पर कोरोना मरीज ( Corona patient ) के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए।

दरअसल मंगलवार को हैदराबाद के गांधी अस्पताल ( Gandhi Hospital ) के एएमसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों पर कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों ने हमला कर दिया। इस घटना के विरोध में अस्पताल के स्टाफ हड़ताल पर चले गए।

Hyderabad: Gandhi hospital doctors protest over an alleged attack on a doctor by a relative of a COVID19 patient. Doctors say, "We demand security for doctors. We want to serve the people and have been doing so 12 to 24 hours a day on COVID19 duty for the past three months". pic.twitter.com/X0MNY69UvG