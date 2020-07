Delhi Police का AIIMS में 'Plasma Donation Campaign' शुरू, जानें Corona Patients के लिए कैसे साबित होगा वरदान?

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) की पहल पर रविवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) नई दिल्ली में 'प्लाज्मा दान अभियान' ( Plasma Donation Campaign ) शुरू किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Union Health Minister Dr Harsh Vardhan ) मुख्य अतिथि थे, जबकि पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ( Delhi Police Commissioner SN Srivastava ) इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे। दिल्ली पुलिस के एडिशनल पीआरओ अनिल मित्तल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को कोविड-19 रोगियों ( Covid-19 patients ) के इलाज के लिए प्लाज्मा दान ( Plasma donation ) करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल सहित 26 पुलिसकर्मियों ने अपने प्लाज्मा का दान कर अभियान ( Plasma Donation Campaign ) को शुरू किया।

80 साल की बुजुर्ग महिला की मासिक आमदनी 14 हजार और स्विस बैंक में 96 करोड़ रुपए कालाधन, अब वसूला जाएगा जुर्माना

Delhi: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan launches 'Plasma Donation Campaign' in association with Delhi Police at All India Institute of Medical Sciences. pic.twitter.com/P8wdwkFIwB — ANI (@ANI) July 19, 2020

अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के 650 से अधिक कर्मियों द्वारा सप्ताह भर के अभियान के दौरान प्लाज्मा दान करने की संभावना है। एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली पुलिस की पहल की सराहना की और डोनर पुलिस कर्मियों को 'सुपर कोरोना वॉरियर्स' कहा, क्योंकि वे पहले घातक वायरस से प्रभावित थे और बाद में उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए स्वेच्छा से अपना प्लाज्मा दान किया। उन्होंने लोगों से आगे आने और प्लाज्मा दान करने की अपील की क्योंकि इससे गंभीर रोगियों के इलाज में मदद मिलेगी।

Om Prakash Dhankhar बने Haryana BJP State President, जानें क्या है BJP का गेम प्लान ?

2,532 personnel of Delhi Police got infected with #COVID19 while dozen died due to it. Those recovered have donated their plasma here. I thank these Corona Warriors, they have now become 'Plasma Warriors'. A COVID recovered person can donate plasma twice a month: Union Health Min pic.twitter.com/ZXmaaZwZN6 — ANI (@ANI) July 19, 2020

इस अवसर पर श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोनावायरस से निपटना एक अनोखा अनुभव रहा है क्योंकि हममें से कोई भी नहीं जानता था कि क्या किया जाए। पुलिस की दो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं, कानून -व्यवस्था बनाए रखना और लॉकडाउन को लागू कराना। साथ ही हमारे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और पुलिस फोर्स को प्रेरित करते रहने की भी चुनौती थी। सरकार का 'विजिबिल आर्म्स' होने के नाते, पुलिस को सरकार के निर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करना ही होता है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स होने के नाते पुलिस कर्मियों के वायरस के संपर्क में आने की सबसे अधिक आशंका रहती है। परिणामस्वरूप 2,500 से अधिक कर्मी संक्रमित हो गए और एक दर्जन जान गंवा बैठे। हालांकि, ठीक होने की दर 84 प्रतिशत से अधिक है। 2,100 से अधिक पुलिसकर्मी ठीक हो चुके हैं।

दुनिया में तेजी के साथ बढ़ी PM Narendra Modi की लोकप्रियता, Twitter पर हुए 6 करोड़ फॉलोअर्स

Around 84% of Delhi Police personnel have recovered from #COVID19. We have tied up with AIIMS so that we can provide plasma to needy & problem of shortage doesn't arise. This will encourage others also to donate their plasma: Delhi Police Commissioner SN Srivastava pic.twitter.com/bcNoc7GieF — ANI (@ANI) July 19, 2020

Randeep Surjewala ने Modi Government को घेरा, Chinese intrusion पर लगाया झूठ बोलने का आरोप

प्लाज्मा बैंक बनाने की पहल करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए हर्षवर्धन ने इस आयोजन को पवित्र, महान और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने खुद की तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए स्वेच्छा से प्लाज्मा दान करके एक मिसाल कायम की है। यह अन्य कोरोना योद्धाओं को अपने प्लाज्मा दान करने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्य अतिथि ने अमर कालोनी पुलिस स्टेशन के सीटी ओम प्रकाश की सराहना की, जिन्होंने अपना प्लाज्मा तीन बार दान किया। उन्होंने प्लाज्मा दाताओं को 'प्लाज्मा वारियर्स' कहा।