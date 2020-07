Randeep Surjewala ने Modi Government को घेरा, Chinese intrusion पर लगाया झूठ बोलने का आरोप

नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर चीन के साथ चल रही तनातनी ( India-China Dispute ) को लेकर कांग्रेस ( Congress ) ने केंद्र सरकार ( Central Government ) पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ( Congress spokesperson Randeep Singh Surjewala ) ने भारत की धरती पर कब्जा कर चीन ( China ) ने बड़े दुस्साहस का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि चीन ने न केवल डेपसांग ( Depsang planes ) और पैंगोंग लेक इलाके में कब्जा जमा रखा है, बल्कि उसके सैन्य निर्माण ( military construction activities ) से भारत की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा भी खड़ हो गया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) इस मसले को लेकर मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा फैलाया जा रहा यह भ्रम न राष्ट्रभक्ति है और नहीं राष्ट्र सेवा।

#WATCH — There are five apparent facts which have been put out by the satellite imagery & various security experts. First is that China continues to occupy the Depsang planes & Daulat Beg Oldie and is undertaking military construction activities: Randeep Surjewala, Congress pic.twitter.com/j06UIQlw9s