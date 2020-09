DRDO ने किया लेजर-गाइडेट एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण, किसी भी मौसम में टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम

नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा पर तनाव के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ( DRDO ) ने बुधवार को एक और मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एमबीटी अर्जुन से लेजर-गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण केके रेंजेस, आर्मर्ड कोर सेंटर अहमदनगर में किया गया। भारत इस मिसाइल के सफल परीक्षण से आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ गया।

हालांकि, भारतीय सेना के पास ऐसी एंटी टैंक मिसाइल नाग पहले से ही है, लेकिन गाइडेड मिसाइल के बेड़े में एक और मिसाइल शामिल हो गया है।

The missile employs a tandem HEAT warhead to defeat Explosive Reactive Armour (ERA) protected armoured vehicles. It has been developed with multiple-platform launch capability and is currently undergoing technical evaluation trials from a gun of MBT Arjun: DRDO https://t.co/6CqggD8chi