DRDO ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया

नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल मध्यम रेंज की है।

DRDO today successfully carried out the trials of the Medium Range Surface to Air missile systems developed for the Indian Army. In the trials, the missile secured a direct hit on the target. pic.twitter.com/YXKSd9QAQT