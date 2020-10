Earthquake: देश के दो राज्यों में भूकंप के झटकों से थर्राई धरती, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देशभर में लगातार भूकंप ( Earthquake ) के झटके परेशानियां बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटकों से धरती थर्रा चुकी है। शुक्रवार अलह सुबह एक बार फिर देश के दो राज्यों में भूकंप के झटकों से धरती कांपी। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शुक्रवार सुबह 3:14 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति में भी 2 बजकर 43 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां 3.3 भूकंप की तीव्रता मापी गई।

Earthquake of magnitude 3.3 on the Richter scale hit Lahaul and Spiti in Himachal Pradesh at 02:43 am today, says National Centre for Seismology