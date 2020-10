Delhi Pollution: फिजा में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, कोरोना संकट के बीच फिर रुक सकते हैं विकास कामों के पहिए

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की फिजा में एक बार फिर प्रदूषण ( Delhi Pollution ) का स्तर बढ़ने लगा है। प्रदूषण के बढ़ने के साथ ही कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। बीमारियों का डर, विकास कामों पर दोबारा ब्रेक लगने का डर और सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संकट में संक्रमित होने की संभावना बढ़ने का खतरा। यानी फिजा में प्रदूषण स्तर का बढ़ना लोगों के जहर घुलने के बराबर है।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार की ओर से प्रयास शुरू हो गए हैं, लेकिन जल्द ही इन पर काबू नहीं किया तो आने वाले दिनों में ये समस्या काफी गंभीर परिणाम दे सकती है।

कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी शुरू करेंगे अनोखा जन आंदोलन

Delhi: Air Quality Index (AQI) is at 210 in Anand Vihar, at 214 in Patparganj and at 251 in Bawana; all three in 'poor' category, according to Delhi Pollution Control Committee (DPCC) data. pic.twitter.com/CzzGGykM58