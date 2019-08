पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में भूकंप के तगड़े झटके, मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में एक बार फिर तगड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केन्द्र म्यामांर था।

European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC): An earthquake of magnitude 4.7 struck 132 km East of Tuensang in Nagaland today.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजकर 19 मिनट पर नगालैंड के तुएनसांग के 132 किलोमीटर पूर्व में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप के झटके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

कई घरों में दरारें पर गई है। लोग ऑफिसों और अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि, अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप के झटके भारत के डिब्रुगढ, दिमापुर सदर, इम्फाल, नागांव और सिल्चर इलाकों में भी महसूस किए गए। इससे पहले 17 अगस्‍त को मणिपुर में भी भूकंप के हल्‍के झटके महसूस किए गए थे। तब भूकंप की तीव्रता 2.9 दर्ज की गई थी।

India Meteorological Department (IMD): An earthquake of magnitude 5.1 on Richter Scale struck Myanmar at 08:19 am today. pic.twitter.com/o9th2jHOQb