अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई

नई दिल्ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4. 6 मापी गई है। दोपहर 2 बजकर 49 मिनिट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र के अनुसार भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसका केन्द्र अंडमान द्वीप था।

हालांकि इसमें किसी के हताहत की खबर नहीं है। हालांकि भूकंप आने के बाद से लोग दहशत और सहमे हुए हैं। मौसम विभाग ने द्वीप में बारिश होने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें: 6.2 तीव्रता वाले भूकंप से हिला जापान, दहशत में लोग

India Meteorological Department: An earthquake of magnitude 4.6 on Richter scale struck Nicobar islands region at 2:49 pm, today.