6.2 तीव्रता वाले भूकंप से हिला जापान, दहशत में लोग

टोक्यो। उत्तर-पूर्वी जापान के तट पर रविवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि उत्तरपूर्वी जापान के तट पर 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

एजेंसी ने बताया कि भूकंप के केंद्र फुकुशिमा प्रान्त के तट से दूर था और 50 किमी (30 मील) की गहराई पर मापा गया। भूकंप के झटके स्थानीय समयानुसार शाम को 7.23 बजे आया। फिलहाल, भूकंप के कारण किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

बता दें कि जापान में भूकंप के झटके एक आम बात है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। जापान में दुनिया के 6 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों का लगभग 20 प्रतिशत मामले दर्ज किए जाते हैं।

United States Geological Survey (USGS): Earthquake of magnitude 6.3 occurred near the east coast of Honshu, Japan, today at 10:23 UTC (Coordinated Universal Time).