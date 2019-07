कुदरत की दोहरी मार, बाढ़ के बाद अब भूकंप के झटकों से हिले असम और अरुणाचल प्रदेश

नई दिल्ली। देश के पूर्वोत्तर राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले से ही कुदरत की मार झेल रहे असम में भूकंप के झटके ( earthquake in assam ) महसूस किए गए हैं। यही नहीं पूर्वोत्तर के एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके ( earthquake in arunachal pradesh ) महसूस किए गए हैं। यहां रिक्टर पैमाने पर 5.5 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि भूकंप ( Earthquake Tremor ) का केंद्र बिंदु अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में था।

आपको बता दें कि असम में इस बार मानसून का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया है।

यहां हो रही लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ( flood in assam ) ने जमकर तबाही मचाई हुई है। सिर्फ असम में ही 53 लाख 52 हजार 107 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।

मौसम का अलर्टः देश के 12 राज्यों में आज मेहरबान रहेगा मानसून, असम-बिहार में बिगड़े हालात

An earthquake with a magnitude of 5.5 on the Richter Scale hit Arunachal Pradesh. Tremors also felt in Assam.