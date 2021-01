Farmer Protest: केंद्र और किसानों के बीच वार्ता एक बार फिर बेनतीजा, अब 19 को होगी बातचीत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और किसानों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर शुक्रवार को हुई वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच यह नौवें दौर की वार्ता थी। अब बातचीत की अगली तारीख 19 नवंबर रखी गई है। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच लंच ब्रेक के बाद शुक्रवार दोपहर दोबारा शुरू हुई बैठक में एमएसपी के मसले पर वार्ता हुई। तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की नौवें दौर की वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में लंच ब्रेक के बाद दोबारा हुई।

इस वार्ता में हिस्सा लेने वाले एक किसान नेता ने बताया कि लंच ब्रेक के बाद अब एमएसपी के मसले पर बातचीत हुई। इससे पहले नए कृषि कानूनों के विभिन्न मसलों पर बातचीत हुई लेकिन कानून को निरस्त करने की किसान संगठनों की मांग पर गतिरोध जारी रही। पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरेंद्र सिंह लाखोवाल ने आईएएनएस को बताया कि लंच से पहले जिन मसलों पर बातचीत हुई उनमें आंदोलन से जुड़े किसानों पर पंजाब और हरियाणा में दर्ज मुकदमा और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की मदद करने वालों के पीछे जांच एजेंसियों को लगाए जाने के मसले पर भी बातचीत हुई।

