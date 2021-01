सीरम इंस्टीट्यूट के Adar Poonawalla का बयान- बाजार में इस कीमत पर मिलेगी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine in Delhi ) की पहली खेप पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 16 जनवरी से देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान ( Corona Vaccination Campaign ) की शुरुआत होगी। मंगलवार को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ( Serum Institute of India ) से देश भर में कोरोना वैक्सीन सप्लाई शुरू हो गई है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ( Adar Poonawalla, CEO-Owner, Serum Institute of India ) ने वैक्सीन की बाजारी कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूनावाला ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन कोविशिल्ड ( Corona's Vaccine Covishield ) बाजार में 1000 रुपए में उपल्बध रहेगी।

This is a historical moment that vaccine is being dispatched from our factory. Our main challenge is to bring it to everyone in the country. It is our challenge for 2021, let's see how it happens : Adar Poonawalla, CEO and Owner, Serum Institute of India#Covishield pic.twitter.com/uhVSSbcoWx — ANI (@ANI) January 12, 2021

चुनौती देश के प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचाना

गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन की सप्लाई मंगलवार सुबह पुणे से स्पेशल फ्लाइट में शुरू हुई है। कोरोना वैक्सीन की यह फ्लाइट सुबह करीब 10 बजे देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने इसको एक इतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री से कोरोना वैक्सीन का रवाना होगा अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। पूनावाला ने कहा कि इस साल हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती देश के प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचाना है।

We've given a special price of Rs 200 for the first 100 mn doses only to GoI on their request, that we want to support common man, vulnerable, poor, healthcare workers. After that we'll be selling it at Rs 1000 in pvt markets: Adar Poonawalla, CEO-Owner, Serum Institute of India pic.twitter.com/EmKwGhevc2 — ANI (@ANI) January 12, 2021

प्राइवेट बाजारों में वैक्सीन 1000 रुपए की दर पर बेचेंगे

पूनावाला ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के अनुरोध पर उसको कोरोना वैक्सीन की पहली 100 मिलियन डॉल 200 रुपए स्पेशल रेट पर मुहैया कराई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले आम आदमी, गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और स्वास्थ्य कर्मी हैं। इसके बाद हम प्राइवेट बाजारों में कोरोना की यही वैक्सीन 1000 रुपए की दर पर बेचेंगे।

To Govt of India, we'll still maintain a very reasonable price but it will be a little bit more than Rs 200 which is our cost price. So we decided not to make any profit, we wanted to support the nation & Govt of India for the first 100 million doses: Adar Poonawalla#Covishield https://t.co/bnJc6ToeDD — ANI (@ANI) January 12, 2021

सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को पूरी दुनिया को इंतजार

उन्होंने कहा कि हमारी कोरोना वैक्सीन की पहली 100 मिलियन डॉज राष्ट्र को समर्पित हैं। हमने मुनाफे की परवाह किए बिना सरकार को शुरुआती दौर में नाम मात्र के मूल्यों पर ही वैक्सीन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को पूरी दुनिया को इंतजार है। यही वजह है कि कई देशों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर उनके यहां भी वैक्सीन सप्लाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम हर एक को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हम हमारी जनसंख्या और राष्ट्र का भी ध्यान रख रहे हैं।