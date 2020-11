पानीपत से दिल्ली की ओर किसानों का मार्च जारी, सिंधु बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली चलो मार्च जारी है। आंदोलनकारी किसान गुरुवार देर रात हरियाणा के पानीपत टोल प्लाजा के पास रुकने के बाद आज दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में चलने वाली मेट्रो सेवाएं आज भी बाधित रहेंगी।

Heavy presence of security personnel at Singhu border (Haryana-Delhi border), in the wake of farmers' 'Delhi Chalo' protest march. pic.twitter.com/94dK5oYyLA