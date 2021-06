दिल्ली में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग: 24 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची, अंदर फंसे हैं 6 मजदूर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उद्योग नगर में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। उद्योग नगर में जूता बनाने की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। इसके बावजूद आग काबू में न आते देख दमकल की 7 और गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग की लपटों के साथ ही काला धुआं भी उठता दिख रहा है। वैसे अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना के बाद से छह मजदूर गायब है और उनका पता नहीं चल रहा है। पूरे उद्योग नगर में आग की लपटों के साथ ही काला धुआं उठता दिख रहा है। इसको देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई है।

आधा दर्ज मजदूर गोदाम में फंसे हुए

दिल्ली के उद्योग नगर के जे-5 में स्थित एक जूता फैक्ट्री में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से आग की लपटें देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गोदाम के अंदर करीब आधा दर्जन लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद कुछ महिलाएं गोदाम के बाहर रो रही हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा और कुछ अन्य लोग गोदाम के अंदर फंसे हुए हैं। घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं। वहीं, फैक्‍ट्री मालिक के मुताबिक, आग लगने की घटना के बाद से छह मजदूरों कोई अता पता नहीं चल रहा है।

#WATCH | Delhi: Fire fighting operations underway at a shoe factory in Udyog Nagar where a fire broke out this morning. 31 fire tenders are present at the spot. pic.twitter.com/JywkQ1bAQL