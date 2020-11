दिल्ली के गांधी नगर इलाके में तीन मंजिला इमारत में लगी आग

नई दिल्ली। दिल्ली के गांधी नगर इलाके में तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए करीब 26 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का काम जारी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने JNU में स्वामी की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा-ये सभी को प्रेरित करेगी

#WATCH: Fire has broken out at a shop in a three-storeyed building in Delhi's Gandhi Nagar area. Over 20 fire tenders at the spot. Firefighting operation underway. pic.twitter.com/GSNdtYwJUH