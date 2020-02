दिल्ली: बिजवासन स्थित एक गोदाम में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली। बड़ी खबर दिल्ली के बिजवासन इलाके से आ रही है। इलाके में स्थित एक गोदाम में आज अलसुबह आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की 14 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि संकरी गली होने के चलते घटनास्थल तक दमकल कर्मियों को पहुंचने में दिक्कत आ रही है। फिर दमकल कर्मी छतों पर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

हालांकि राहत की बात है कि अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। खबर लिखे जाने तक किसी तरह के नुकसान नहीं है। इलाके में स्थिति अभी सामान्य है।

Delhi: Fire broke out at a warehouse in Bijwasan, early morning today. 14 fire tenders at the spot, no injuries so far. More details awaited. pic.twitter.com/MJiUNk11vZ