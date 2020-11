नई दिल्ली। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई (Tarun Gogoi) का सोमवार को निधन हो गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बात पुष्टि की है। उनकी हालात बीते कई दिनों नाजुक बनी हुई थी। सोमवार को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी।

Former Assam CM and Congress leader Tarun Gogoi ( in file photo) passes away in Guwahati, announces state health minister Himanta Biswa Sarma