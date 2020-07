NEP2020: आईआईटी में कला-मानविकी की पढ़ाई और कॉलेजों की फीस फिक्स, M.Phil खत्म समेत हर जानकारी

नई दिल्ली। कई दशकों बाद मोदी कैबिनेट ( Modi Cabinet ) ने बुधवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ( National Education Policy 2020 ) को मंजूरी देते हुए 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। देश की शिक्षा नीति में 34 वर्षों बाद किए गए महत्वपूर्ण बदलाव का मकसद छात्रों की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाना, शोध को बढ़ावा देना, संस्थानों में फीस को नियमित करना और 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ( Gross Enrollment Ratio ) को 50 फीसदी करना है। जानिए उच्च शिक्षण संस्थानों ( higher education institutions ), विश्वविद्यालयों के लिए क्या हैं इस नई शिक्षा नीति ( New National Education Policy ) की प्रमुख बातें:

NEP2020: छठी कक्षा में कोडिंग, संस्कृत पर जोर, Board Exam समेत स्कूली शिक्षा में बदलाव की पूरी जानकारी

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों ( Foreign universities ) के कैंपस की स्थापना: नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया के 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस संचालित करने के लिए सुविधा दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दस्तावेज़ की मानें तो नीति की मुख्य विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हुए, "ऐसे (विदेशी) विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के साथ नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के बारे में विशेष व्यवस्था दी जाएगी।"

IIT से समग्र दृष्टिकोण अपनाने को कहा: यहां तक कि आईआईटी ( indian institute of technology ) जैसे इंजीनियरिंग संस्थान कला ( arts courses ), मानविकी ( Humanities studies ) के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। कला और मानविकी के छात्रों के लिए अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसमें व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल्स को शामिल करने का भी प्रयास किया जाएगा।

NEP 2020 is based on the pillars of: Access. Equity. Quality. Affordability. Accountability. In this era of knowledge, where learning, research and innovation are important, the NEP will transform India into a vibrant knowledge hub.

संगीत, कला और साहित्य सभी कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा: भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, प्योर और अप्लाइड साइंसेज, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और इंटरप्रिटेशन जैसे कई विभागों को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में स्थापित और मजबूत किया जाएगा।

सभी संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे: वर्ष 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से हरेक का लक्ष्य 3,000 या इससे अधिक छात्र होंगे।

स्नातक कॉलेजों अधिक स्वायत्तः स्नातक कॉलेजों को अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। कॉलेजों को उनकी मान्यता के आधार पर यह स्वायत्तता दी जाएगी। भारत में 45,000 से अधिक संबद्ध कॉलेज हैं।

34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में हुआ बदलाव, पीएम मोदी ने दिखाई इन परिवर्तनों को हरी झंडी

सभी कॉलेजों के लिए एक प्रवेश परीक्षा: सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए आम प्रवेश परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा वैकल्पिक होगी और अनिवार्य नहीं।

शिक्षक, साथियों द्वारा मूल्यांकन के लिए रिपोर्ट कार्ड: हर साल जीवन कौशल सिखाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा शिक्षकों, साथियों और छात्रों द्वारा भी की जाएगी। प्रदर्शन के मूल्यांकन की समीक्षा होगी। छात्रों की पढ़ाई के प्रत्येक वर्ष का एआई-आधारित (आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस ) मूल्यांकन होगा।

#NEP2020#AatmaNirbharBharat can happen when all sections of society grow together. In order to ensure equitable & inclusive education, we will work towards making tactical strategies and take concrete steps for providing quality higher education opportunities to all individuals. pic.twitter.com/84EQdeQp43